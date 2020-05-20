Girdiği evden cep telefonu ve para çalan hırsız, yakalandı ADIYAMAN'da, girdiği evden cep telefonu ile 900 lira çalan T.F., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, girdiği evden cep telefonu ile 900 lira çalan T.F., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. D.A.A.'nın yaşadığı daireye girerek cep telefonu ve 900 lirasını çalan şüpheli, kayıplara karıştı. Sabah uyandığında eve hırsız girdiğini anlayan D.A.A., jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarından şüphelinin T.F. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla T.F.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan para ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA