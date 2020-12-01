Gine açıklarındaki Türk gemisinde hırsızlık
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Gine açıklarındaki Türk gemisinde hırsızlık

01.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:07
Gine açıklarındaki Türk gemisinde hırsızlık

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin adlı sitede yer alan Gine'nin başkenti Konakri'de Türk bayraklı bir yük gemisine korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen olayda söz konusu gemide hırsızlığın meydana geldiği öğrenildi.

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin adlı sitede yer alan Gine'nin başkenti Konakri'de Türk bayraklı bir yük gemisine korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen olayda söz konusu gemide hırsızlığın meydana geldiği öğrenildi.

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığını iddia etmişti. Demirören Haber Ajansı'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, söz konusu gemide korsan saldırısının olmadığı, gemide hırsızlık olayının meydana geldiği ifade edildi. Yük gemisinde meydana gelen hırsızlık olayında nakit para, bilgisayar çalındığı ifade edildi.Türk gemisi Tango Rey adlı geminin güvenli bir şekilde Konakri'deki limana demirlendiği kaydedildi.  

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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