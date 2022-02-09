Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Hatay, İstanbul ve Mersin'de gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat'ta Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesinde ele geçirilen 528 kilogram kokainle ilgili Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, M.G, E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknede kokainle yakalanan 5 zanlının işlemleri ise İspanya ve Gine'de devam ediyor.

Olay

Gine açıklarında, 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmiş, teknedeki 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Teknedeki zanlıların yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştıkları tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşı da bulunan zanlılardan 2'si Hatay, 2'si Mersin ve biri de İstanbul'da yakalanmıştı.