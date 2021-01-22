Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne? Gigi ve Zayn'in çocuğu kız mı, erkek mi, adını açıkladı mı?

Genç manken ve başarılı isim Gigi Hadid ile One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik'in kızları geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. Adı açıklanmayan bebek hakkında Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne? Gigi ve Zayn'in bebeği kız mı, erkek mi, adını açıkladı mı? sorularının cevapları merak edilmeye devam ediyor.

Genç yaşta anne baba olan ünlüler kervanına katılan Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebeklerinin ismi merak edilmeye devam ediyor. Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne? Gigi ve Zayn'in çocuğu kız mı, erkek mi, adını açıkladı mı?

GIGI HADID ZAYN MALIK ÇİFTİNİN BEBEĞİNİN ADI

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten ilk bebeğini dünyaya getiren ünlü model Gigi Hadid, kızının adını duyurdu. 25 yaşındaki Gigi Hadid, Instagram profiline, "Khai'nin annesi" ifadesini not düştü.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gigi Hadid, birkaç gün önce hamileliğinin birinci yılını Jacqemus defilesinden görüntülerle anmıştı. Bebeklerinin yüzünü hala göremediğimiz çift, bebeğin adını ise dört ay sonra paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sevgilisi gibi heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Zayn Malik ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum.

Ünlü model, hamileliğiyle ilgili şunları söylemişti:

Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.