Gıdanın bugünü ve geleceği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde konuşulacak

20.08.2019 09:41

"Gıda Sektöründe Değişim" teması ekseninde en yeni fikirleri paylaşmak, etkili ortaklıklar geliştirmek ve gıda sisteminin en acil sorunlarına yeni çözümler getirmek üzere sürdürülebilir gıda tedarik ve tüketimi için; tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, ambalajdan gıda atığına, iklim değişikliğinden sürdürülebilir tarıma, inovasyondan beslenmeye kadar pek çok konunun mercek altına alınacağı zirve ,Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS işbirliğinde, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO destekleriyle 17 Ekim'de Fairmont Quasar İstanbul Oteli'nde düzenlenecek.

'Beslenme' Etkinliği 2. Yılında!

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 5. yılında 'Beslenme etkinliğini 2. Kez gerçekleştiriyor. Beslenme etkinliğinde; doğru beslenme farkındalığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, organik gıdalar, alternatif beslenme modelleri, özel risk grupları ve kamu politikaları üzerine beslenme konusu bu yılda çok boyutlu farklı oturumlarla irdeleyerek birey ve toplum sağlığının dinamiklerini ölçmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler