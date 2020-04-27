Gıda denetiminde ceza yağdı
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Gıda denetiminde ceza yağdı

- Gıda denetiminde ceza yağdı Gaziantep'te yapılan gıda denetimlerinde 2020 yılının ilk 4 aydında 877 bin 291 lira ceza kesildi Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gaziantep'te yapılan denetimlerde 4 ay içerisinde 877 bin 291 TL ceza...

Gıda denetiminde ceza yağdı
27.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:03

- Gıda denetiminde ceza yağdı

Gaziantep'te yapılan gıda denetimlerinde 2020 yılının ilk 4 aydında 877 bin 291 lira ceza kesildi

GAZİANTEP - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gaziantep'te yapılan denetimlerde 4 ay içerisinde 877 bin 291 TL ceza kesildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Covid-19 salgını ile mücadele programı kapsamında yaptığı denetimlerde şuana kadar yaptığı yönelik 7 bin 618 işyeri denetiminde 877 bin 291 lira cezai işlem uyguladı. Covid-19 salgını ile mücadele programı kapsamında tüketici menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlerimiz büyük bir hassasiyet ve özveri ile devam eden gıda denetim ekipleri bugünde Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın koordinesinde uygulamalarına devam etti. Karayılan koordinesindeki 15 ekip tüketim yoğunluğunun fazla olduğu marketler ve fırınlar başta olmak üzere toplam 148 işletmeye denetledi.

Yapılan denetimlerde 2 işletmeye tarihi geçmiş ürünler, eksik ekmek gramajı ve işletme kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterdikleri tespit edilerek, işletmelere toplamda 47 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

"Anons yaparak market te satışı durdurdular"

Denetim yapılan bir markette küflenmiş, tarihi geçmiş ürünlerin yoğunlukta bulunması üzerine ekipler marketteki müşterileri anons yaparak satışı durdurdu. Markete zabıta ve polis davet edilerek markette bulunan tarihi geçmiş her ürün için cezai işlem uygulandı.

"2020 yılının ilk 4 ayında 877 bin 291 lira cezai işlem uygulandı"

Öte yandan il genelinde 2020 yılı içerisinde gıda iş yerlerine yönelik 7 bin 618 denetim yapılırken denetimler sonucunda gıda güvenliğini sağlayamayan 67 işletmeye toplam 877 bin 291 TL idari para cezası uygulandı. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, bir fırın denetiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının üreticinin de tüketicinin de hakkını savunmak olduğunu belirtti. Karayılan, kul hakkına dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bize de düşen görev bu tür denetimleri yapıp eksiklikleri ve hataları gidermektir. İnşallah buradan bir ders çıkartırlar ve bundan sonraki iş ve işlevlerinde daha da dikkat ederler. Bizim amacımız destek çıkmak, esnafımız ile birlikte el ele olmak ama diğer taraftan üretici olduğumuz gibi tüketiciyiz de bunun için tüketicinin de hakkını korumak zorundayız. Burada da tüketicinin hakkına bir yanlışlık olduğu için cezai işlem uyguluyoruz" dedi.

Gaziantep'te gıda denetimlerinin de yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Gıda denetiminde ceza yağdı

Kaynak: İHA

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Manşet

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