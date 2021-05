GGCorp Spring 2021 takvimi belli oldu!

Bu ay turnuvalara doyacağız gibi duruyor!

Kurumsal Video Oyun Festivali GGCorp Spring 2021 turnuvasına sayılı günler kaldı.

Organizasyon dahilinde, belirlenen en popüler 11 oyunun (Age of Empires II: Definitive Edition, Call of Duty Mobile, Clash Royale, CS: GO, DOTA 2, FIFA21, League of Legends, PUBG, PUBG Mobile, Rocket League, VALORANT) turnuvaları Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Turnuvaya katılım ise pandemi sebebiyle "online" olarak düzenlenecek.

İsterseniz gelin birlikte turnuva tarihlerine göz atalım:

Age of Empires II: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

Call of Duty Mobile: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

Clash Royale: 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Counter-Strike: Global Offensive: 22-23 Mayıs/ 29-30 Mayıs

Dota 2: 29 Mayıs

FIFA 21: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

League of Legends: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

PUBG Mobile: 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Valorant: 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Her turnuvaya ait fikstürler, son başvuru tarihi ile kesinleşen katılımcı sayılarına göre yapılacak ve canlı yayınlanacak kura çekimi ile belirlenecek ve takım yetkililerine iletilecek. Turnuva katılımı sadece GGCorp Kurumsal Video Oyun Festivali şirket çalışanlarına yönelik.

Kaynak: Playerbros