GGCorp Spring 2021 takvimi belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GGCorp Spring 2021 takvimi belli oldu!

GGCorp Spring 2021 takvimi belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bu ay turnuvalara doyacağız gibi duruyor!

Kurumsal Video Oyun Festivali GGCorp Spring 2021 turnuvasına sayılı günler kaldı.

Organizasyon dahilinde, belirlenen en popüler 11 oyunun (Age of Empires II: Definitive Edition, Call of Duty Mobile, Clash Royale, CS: GO, DOTA 2, FIFA21, League of Legends, PUBG, PUBG Mobile, Rocket League, VALORANT) turnuvaları Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Turnuvaya katılım ise pandemi sebebiyle "online" olarak düzenlenecek.

İsterseniz gelin birlikte turnuva tarihlerine göz atalım:

Age of Empires II: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

Call of Duty Mobile: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

Clash Royale: 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Counter-Strike: Global Offensive: 22-23 Mayıs/ 29-30 Mayıs

Dota 2: 29 Mayıs

FIFA 21: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

League of Legends: 22 Mayıs/ 29 Mayıs

PUBG Mobile: 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Valorant: 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Her turnuvaya ait fikstürler, son başvuru tarihi ile kesinleşen katılımcı sayılarına göre yapılacak ve canlı yayınlanacak kura çekimi ile belirlenecek ve takım yetkililerine iletilecek. Turnuva katılımı sadece GGCorp Kurumsal Video Oyun Festivali şirket çalışanlarına yönelik.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GGCorp Spring 2021 takvimi belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 19:23:35. #1.11#

title