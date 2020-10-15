GG ne demek? Oyunlarda GG neden kullanılır? Ne anlama gelmektedir?

Genellikle oyun yayıncılarının ve bilgisayar oyuncularının takım halinde oynadığı oyunlarda çok sık kullanılır. Peki GG sözü ne anlama gelmektedir?

Günlük hayatımızın büyük bir kısmını oluşturan oyunların beraberinde getirdiği dili kullanmakmecburiyetinde kaldık. Bu durum farklı kelimeleri dilimize sokmuştur. Bu yüzden çeşitli kelimeler duymaktayız ve bu kelimelerin anlamını bilmek mecburiyetindeyiz. Peki GG ne demektir?

GG KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Good Game şeklinde açılımı olan ve Türkçe ile iyi oyun- güzel oyun anlamına gelen GG kısaltması oyunlarda çokça kullanılmaktadır. Kelime anlamı, tam şekilde budur. Çevrim içi oyunlar içerisinde chat kısımlarında bunun sıklıkla görüleceği de bilinmelidir. Oyun tutkunlarının kendi yaratmış oldukları çok sayıda terimler bulunmaktadır. Bu terimlerden birisi de GG olarak açıklanabilir.

GOOD GAME TÜRKÇESİ

Bilgisayar oyuncularının yani Gamer kişilerin sık sık kullandığı terimlerden birisi Good Game'dir. Aslında daha çok GG şeklinde kullanılır. Bilgisayar oyunu oynamaya yeni başlamış kişiler tarafından çok araştırılan bir terimdir. GG kelimesinin açılımı Good Game'dir. Good, iyi demektir. Game de oyun anlamına gelir. Good Game ise iyi oyun, güzel oyun manasına gelir. Oyun beğenilmişse ve oyunu oynayan kişi oyundan zevk alıyorsa GG terimini kullanır. Gamer kişilerin oyunların chat kısmında kullandığı GG kelimesinin bir de tam tersi olan BG vardır. Bu da Bad Game anlamındadır. Oyunu beğenmeyen kişiler BG yazarlar. Bad, kötü anlamına gelir. Game de oyun demektir. Oyun güzel değilse sık sık BG terimine rastlanır.