: Gezici anaokulu depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü

30.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:33

Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremden etkilenen çocuklar için gönderdiği gezici anaokulu faaliyetine başladı.

Tunceli'den gelen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu, depremzedeler için kurulan çadırkentte konuşlandırıldı.

Ailelerinin getirdiği depremzede çocuklar, anaokulunda etkinliklere dahil edilerek kaliteli vakit geçirmeleri sağlanırken, Türk Kızılay aracılığıyla temin edilen kıyafet ve benzeri ihtiyaç malzemeleri de çocuklara hediye edildi.

Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli okul öncesi öğretmeni Dilan Yaşarul, depremden etkilenen çocuklar için bölgeye geldiklerini ve bu çocuklar için özel etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Çocukların gezici anaokuluna gelince çok mutlu olduğunu belirten Yaşarul, "Gönüllü arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Onların yaş ve gelişim özelliklerine göre etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz" dedi.

Çocukların ilgi ve yaşlarına göre program belirlediklerini aktaran Yaşarul, verimli olmak için çabaladıklarını ifade etti.

11 yaşındaki Dilara Salih, oyun oynarken çok mutlu olduklarını söyledi, 5 yaşındaki Yusuf Çınar Akgün de eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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