: Gezi günlerinde aşk: Benimle gelir misin?

04.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:46

'Benimle gelir misin?', iki kadın arasında yaşanan bir aşk hikayesine odaklanıyor. Oyunun yazarı Ebru Nihan Celkan'ın deyimiyle, toplumsal belleğin ilişkilere etkisini de içine alarak "Yangın zamanlarında, hem direnmenin hem de aşka devam etmenin mümkünatını' sorgulayan bir tiyatro oyunu.

Benimle gelir misin? tiyatro oyununun yazarı Ebru Nihan Celkan ve oyuncular Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile Elif Ürse Muammer Brav'la Ekşın'a konuk oldu.

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