Gezen Sinema Tırı, Konak Meydanı'nda İzmirlilerle buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de, İçişleri ve Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından hazırlanan "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

Çeşitli illere giden Gezen Sinema Tırı, üç haftalık İzmir programı kapsamında Konak Meydanı'na geldi.

Müzik dinletisinin ardından etkinliğe katılanlar açık havada sinema filmi izledi. Bugüne kadar 53 ile giden tır, yarın da Konak Meydanı'nda olacak.

Kent meydanlarında film gösterimi yapılan tır ayrıca çeşitli okullara da giderek öğrencileri sinemayla buluşturuyor.