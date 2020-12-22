- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi
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- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

22.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:42

- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi Tokat'ta geyik sürüsü doğal yaşam alanlarının dışında yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülendi.

- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

TOKAT - Tokat'ta geyik sürüsü doğal yaşam alanlarının dışında yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülendi.

Türkiye'de korona virüs kısıtlamaları nedeni ile piknik alanlarının yasaklanması ile birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi. Tokat'ın Niksar ilçesinde dağlık alan ile Reşadiye ilçesinde bir belde yakınlarında geyik sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde geyiklerin ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.

- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi
- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi
- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi
- Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK

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