Geyhatu kim öldürdü? Kuruluş Osman Geyhatu kim gibi sorular Kuruluş Osman yeni bölümde en çok merak edilen detaylaroldu. Peki, Geyhatu kim öldürdü? Kuruluş Osman Geyhatu kim?

KURULUŞ OSMAN GEYHATU KİM?

Özbek oyuncu olarak bilinen Maruf Otajonov'un canlandırdığı Geyhatu karakteri Kuruluş Osman dizisinin 78. bölümünde dikkat çekti. Sevilen dizide Geyhatu'ya da konu olarak değiniliyor.

GEYHATU KİM ÖLDÜRDÜ?

Geyhatu kim öldürdü sorusu, Kuruluş Osman yeni bölümde cevabını bulacak.

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