"La İlahe İllallah" diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu
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"La İlahe İllallah" diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu

Elazığ'da "La İlahe İllallah" diyen papağan bulunduğu çarşının ilgisi oldu. Üstelik papağan sadece bununla da kalmıyor "Hacı Baba, Hacı Fatih, Allah, anne ve babacık" gibi birçok kelime de söylüyor.

13.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:22

Kentte Büyük Çarşı'da bulunan bir pet shopta zikir eden bir papağan dikkat çekiyor. Amazon cinsi olan 5 yaşındaki papağan, "Hacı Baba,Hacı Fatih, La ilahe illallah, Allah, anne ve babacık gibi bir çok kelimeyi söylüyor. 20'ye yakın kelime öğrenen papağan ise 10 bin TL'den satışa çıkarıldı.

"ÇARŞININ GÜLÜ"

25 yıldır pet shop işi ile uğraştığını belirten Fatih Gürbüz, Papağanın her türlü kelimeyi kavrama yeteneğine sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır bende ve değeri şuanda 10 bin liradır. 20'ye yakın kelime konuşuyor. Devamlı konuşuyoruz, genelde her şeyi de söylüyor. Akla gelebilecek her türlü kelimeyi kavrıyor, söylüyor. Bunların ömrü insan ömrü gibi ortalama 70 yıl yaşıyorlar. Şuanda 5 yaşında yavru sayılır. Her türlü kelimeyi de kavrama yeteneğine sahip, çarşının gülü ve herkes onu çok seviyor. Gelen giden arkadaş ve müşteriler onunla çok fazla ilgileniyorlar. Bayağı diyalogcu bir papağan" dedi.

'La İlahe İllallah' diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu

"ELAZIĞ'IN DA MASKOTU OLMUŞ"

Çarşı esnaflarından Murat Doğan ise "Biz bir senedir tanışıyoruz. Buraya geldiğimizde yemek bile yedirtmiyor, yemeği ona da veriyoruz, yemeği vermediğimiz zaman kafasını cama vurup çağırıyor. Genelde 'Hacı Baba', 'Hacı Fatih', 'La ilahe illallah', 'Allah', 'Anne' ve 'Babacık' gibi bir çok kelimeleri söylüyor. Sadece çarşının değil, Elazığ'ın maskotu olmuş. Başka yerlerden sırf bunu görmeye gelenler oluyor. Çarşıda kuş ve başka şeyler almaya gelenler, gelip seviyorlar hatta ziyarete gelip gidenler oluyor" diye konuştu.

'La İlahe İllallah' diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu
'La İlahe İllallah' diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu
'La İlahe İllallah' diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
XDSFG: O da insanlar gibi, ezbere söylüyor :) kulaktan dolma bilgi :)
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BÜLBÜL: Papağan kadar olamadınız
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SERPİL: benim evimdeki muhabbet kuşu daha çok konuşuyor
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