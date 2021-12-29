Getir Edis konseri ne zaman? Getir yılbaşı özel konseri hangi kanalda?

Getir'in düzenlediği program vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Getir Edis konseri ne zaman? Getir yılbaşı özel konser hangi kanalda?

GETİR EDİS KONSERİ NE ZAMAN?

Moderatörlüğünü Zeynep Bastık'ın yapacağı "Getir Zeynep Bastık İle Yılbaşı Özel" programı 31 Aralık 2021 akşamı saat 19:00'da Ünlü Şarkıcı Zeynep Bastık'ın Youtube kanalında yayınlanacaktır. 31 Aralık gecesi başlayacak olan programın konukları, izleyenleri enerjileriyle ve şarkılarıyla eğlendirecek olan Sertap Erener, Edis Görgülü ve Oğuzhan Koç olacak.

GETİR YILBAŞI ÖZEL KONSERİ HANGİ KANALDA?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın youtube kanalında yayınlanacak yılbaşı özel programına sponsor olan Getir bu özel gecede birçok ünlü şarkıcıyı da izleyicinin karşısına çıkaracak.

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