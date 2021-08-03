GESİAD Başkanı Kaya, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, GESİAD'ın çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

GESİAD Bursa Şubesi'nin bu sene 30'uncu kuruluş yıldönümü olduğunu belirten Kaya, üyelerinin pandemiye rağmen üretime devam ettiğini, normalleşmeyle kentin ihracatının artmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretinden dolayı Kaya'ya teşekkür etti.

Kaya, ziyaretin sonunda Aksoy'a plaket takdim ederken Aksoy da AA'nın hazırladığı 2020 almanağını Kaya'ya hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan