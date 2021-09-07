Germencik'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
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Germencik'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Germencik'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öndeş, konuşmasında, Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, Kanlı Bahçe Şehitliğinde düzenlenen anma programına katıldı.

Burada İlçe Müftüsü Selman Coşkun tarafından dua edildi.

Programa, Germencik Kaymakam Vekili ve Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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