Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı - Haberler
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Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlatarak, yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek çantalarının dağıtımını gerçekleştiriyor.

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlatarak, yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek çantalarının dağıtımını gerçekleştiriyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla 1-3 aylık yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye edilmek üzere içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bebek çantalarının dağıtımları başladı. Germencik Belediyesi'nin 0533 895 49 09 numaralı Whatsapp Hattı üzerinden 1-3 aylık bebek sahibi olan tüm vatandaşların ücretsiz bir şekilde adreslerine talep edebilecekleri bebek çantalarının içerisinde bebek bezi, müslin, kıyafet, biberon, tırnak makası, şampuan, ateş ölçer, emzik ve ıslak mendile gibi ürünler bulunuyor.

Hoş Geldin Bebek projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Sosyal belediyecilik ilkemiz doğrultusunda halka dokunuyor, öğrencilerden çalışanlara, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına varıncaya kadar her kesimden vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Son olarak yeni doğan bebekler için bebek çantası hazırladık. Kullanışlı bir bebek çantasının yanı sıra içerisinde bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin bulunduğu bir paket yer oluşturduk. Hem hediye hem de güzel bir anı olması açısından güzel bir proje olduğu kanaatindeyim. Belediyemizin whatsapp hattı üzerinden başvuran 1-3 aylık bebek sahibi tüm vatandaşlarımızın bildirdikleri adreslere teslim edeceğiz. Güzel günlerde, sağlıkla kullanmalarını diliyor, hayırlı birer evlat olmalarını temenni ediyorum." dedi. - AYDIN

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

Germencik Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi başlattı

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