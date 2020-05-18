Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Trabzon'da babasının geri manevra yaktığı sırada cipin altında kalan 2 yaşındaki Sare, kaldırıldığı hastanede yapılan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi. FARK ETMEYİP KIZININ ÜZERİNDEN GEÇTİ Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Kaynak: DHA