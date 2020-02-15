Geri geri gelirken yayaya çarptı
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Geri geri gelirken yayaya çarptı

Bilecik'te bir kamyonetin geri geri gelirken yayaya çarpması sonucu, yaya yaralandı.

15.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:22
Geri geri gelirken yayaya çarptı

'te bir kamyonetin geri geri gelirken yayaya çarpması sonucu, yaya yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Stadyum Sokak üzerinde 34 BMR 899 plakalı kamyonet sürücücü Mustafa Y. geri geri manevra yaparken, minibüs durağı önünde minibüs bekleyen Meryem Çetinkılıç'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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