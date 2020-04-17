Gercüş'te üreticiler için yol yapımı Gercüş'te üreticilerin tarlalarına rahat ulaşması için yol çalışması başlatıldı.

Gercüş'te üreticilerin tarlalarına rahat ulaşması için yol çalışması başlatıldı.

Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri, Özler köyünde araziye yolu yapımı için çalışma başlattı.

Özler Köyü Muhtarı Mahsun Kavak, şöyle konuştu:

"Köydeki çiftçiler arazilerini sürekli hayvan gücünü kullanarak sürüyordu. Şuan bu yolun açılmasıyla köy halkı rahat bir nefes alacak. Yol yapımında emeği geçen Başta Gercüş Kaymakamımız Mevlüt Şekerci'ye ve Özel İdare ekiplerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA