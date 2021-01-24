Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu
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Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu

24.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:51
Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışının etkisi yitirmesinin ardından hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi üzerine Kırkat Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışının etkisi yitirmesinin ardından hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi üzerine Kırkat Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Kırkat Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesiyle, buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorluk çekerken, içme suyu şebekesi donduğundan bazı evler susuz kaldı.


Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu
Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu
Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu
Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu
Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu
Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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