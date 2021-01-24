Gercüş'te, Kırkat Göleti buz tuttu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışının etkisi yitirmesinin ardından hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi üzerine Kırkat Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Kırkat Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesiyle, buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorluk çekerken, içme suyu şebekesi donduğundan bazı evler susuz kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER