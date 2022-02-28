Gercüş'te badem ağaçları çiçek açtı

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

İlçenin Akyar köyünde hava sıcaklığının mevsim normallerin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek verdi.

Akyar köyü muhtarı Osman Gülen, badem ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını belirterek, yağışların bu yıl iyi gittiğini, böyle devam etmesi halinde güzel verim beklediklerini söyledi.