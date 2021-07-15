Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

???????Program kapsamında Gercüş Kaymakamlığı'nda bekçi olarak görev yaparken terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Ali Atılgan mezarı başında anıldı.

Daha sonra ilçedeki bazı şehit yakınları ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programlara Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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