Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Seyircileri sürükleyici bir evrende yolculuğa çıkaran Gerçeğe Çağrı, sinema salonlarındaki başarısını şimdi de evlere taşıyor. Aksiyon ve gizem dolu yapısıyla dikkat çeken film hakkında en çok aranan konular arasında "Gerçeğe Çağrı ne anlatıyor?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmin kısa özeti nedir?" gibi sorular yer alıyor. Tüm bu detayları sizler için derledik.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

Film, hayalleri gerçek anılarla değiştiren "Recall" isimli bir şirketin hizmetinden yararlanan Douglas Quaid adlı bir adamın etrafında gelişen olayları merkezine alır. Douglas, güzel bir eşe sahip, sıradan bir fabrika işçisi olarak karşımıza çıkar. Hayatındaki monotonluktan kurtulmak isteyen Quaid, Recall'ın sunduğu bu farklı deneyimle hayatına heyecan katmak ister. Ancak kendisine üstün bir ajanın anıları yüklendiğinde işler tersine döner. Bir anda kendini av konumunda bulan Quaid, yaşananlara anlam vermeye çalışırken ölümcül bir kovalamacanın içine çekilir.

KİMLER OYNUYOR? KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Quaid, yozlaşmış yönetici Cohaagen tarafından yönetilen silahlı birliklerin hedefi haline gelir. Bu kaotik ortamda bir direniş savaşçısının yardımını alarak, yer altındaki direnişin liderine ulaşmaya ve Cohaagen'i durdurmaya çabalar. Filmde öne çıkan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Jessica Biel, direniş üyesi Melina

• Kate Beckinsale, Douglas Quaid'in eşi kılığında UFB ajanı Lori

• Bill Nighy, direniş lideri Kuato

• Bryan Cranston, UFB diktatörü Vilos Cohaagen

• John Cho, McClane

• Bokeem Woodbine, Quaid'in en iyi arkadaşı Harry

• Ethan Hawke, bilim insanı

• Steve Byers, Henry Reed

• Kaitlyn Leeb, baştan çıkarıcı kadın

GERÇEĞE ÇAĞRI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çıkış tarihi 3 Ağustos 2012'dir. Yapım Amerika Birleşik Devletleri menşeilidir. Bilim kurgu ve aksiyon türlerini bir araya getiren yapım, görsel efektleri ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekmektedir.