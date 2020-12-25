Georgina Rodriguez kimdir? Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?
25.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:52
Başarılı futbolcu Ronaldo ile yaşadığı aşkla adını duyuran Georgina Rodriguez kimdir? Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?
Ronaldo ile 1 kız çocukları bulunan Georgina Rodriguez kimdir? Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?
GEORGINA RODRIGUEZ KİMDİR?
Model Georgina Rodriguez, ingilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmişti. 3 yıl önce İngiltere'de çalıştığı bir mağazanın etkinliğinde Cristiano Ronaldo ile tanışmıştı. Ronaldo ile tanıştıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Rodriguez, 7 Ocak 1994 (26 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin doğumluudur.
GEORGINA RODRIGUEZ BOY VE KİLOSU
Boy: 1,68 m
Kilo: 58