Georgina Rodriguez kimdir? Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?

Ronaldo ile 1 kız çocukları bulunan Georgina Rodriguez kimdir? Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?

GEORGINA RODRIGUEZ KİMDİR?

Model Georgina Rodriguez, ingilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmişti. 3 yıl önce İngiltere'de çalıştığı bir mağazanın etkinliğinde Cristiano Ronaldo ile tanışmıştı. Ronaldo ile tanıştıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Rodriguez, 7 Ocak 1994 (26 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin doğumluudur.

GEORGINA RODRIGUEZ BOY VE KİLOSU

Boy: 1,68 m

Kilo: 58