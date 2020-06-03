George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'e yönelik suçlamanın derecesinin artırılacağı ve Chauvin'in üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten yargılanacağı bildirildi.

Star Tribune gazetesinin haberine göre, Minnesota eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin'in üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten yargılanmasına karar verdi. Olay yerindeki diğer üç polisin de cinayete yardım ve yataklıktan yargılanacağını belirtildi. Chauvin'in daha önce üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağı açıklanmıştı. Derek Chauvin, 8 Haziran'da mahkemeye çıkacak.