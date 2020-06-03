George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
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George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'e yönelik suçlamanın derecesinin artırılacağı ve Chauvin'in üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten yargılanacağı bildirildi.

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
03.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:57

Star Tribune gazetesinin haberine göre, Minnesota eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin'in üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten yargılanmasına karar verdi.

Olay yerindeki diğer üç polisin de cinayete yardım ve yataklıktan yargılanacağını belirtildi. Chauvin'in daha önce üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağı açıklanmıştı. Derek Chauvin, 8 Haziran'da mahkemeye çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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