Genshin Impact: Kokomi Build Önerileri

Genshin Impact Kokomi build rehberimizle yeni kahramanı hem sağlam bir healer hem de alt-hasar rolünde oynayabilirsiniz.

Sevilen ücretsiz oyunun yeni healer karakteri çıkış yapmadan önce oyunculardan birçok eleştiri aldı. Karakter oyundaki sınıflardan en iyileri arasında yer alsa da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda oldukça zayıf kalıyordu. Savaşta sağlam hasar çıkaramayan karakterin pasif yetenekleri ise sadece iyileştirme yeteneklerini destekliyordu.

Başlarda Genshin Impact'in yeni karakteri için şüpheler bulunsa da doğru bir ekipman tercihi ile Kokomi'nin yüksek hasarlar vermesini sağlamak mümkün. Inazuma güncellemesiyle beraber gelen karakter bugün itibarıyla oyuna eklendi. Sızıntılarda ortaya çıkan bilgilerin aksine karakterin oldukça güçlü olduğu anlaşılabiliyor. "Oyundaki en kötü beş-yıldızlı karakter" olarak adlandırılan Kokomi için kullanabileceğiniz en iyi silahları listeledik.

Genshin Impact Kokomi Build Rehberi

Oyuncular muhtemelen Barbara'dan bile daha kötü denilen Kokomi'yi ana hasar karakteri olarak kullanmayacaktır. Yine de oyunun kitlesinin karakterler hakkında ne kadar ciddi olduğunu unutmamak gerek.

İki adeta Heart of Depth kuşanırsanız Kokomi'nin Hydro hasarını %15 civarında artırabilirsiniz. Bu eşyadan dört tane kuşanmanız halinde Elemental Skill sonrasında yapacağınız vuruşların hasarı da artacaktır. 15 saniyelik %30 hasar artışı özellikle burst hasar konusunda Kokomi'yi bir healer'e göre oldukça sağlam kılıyor.

İki adet Adventurer ile karakterin canını 1000 oranında artırmak mümkün.

Eğer iyileştirme odaklı bir karakter olmasını istiyorsanız, iki adet Heart of Depth ve iki adet Millelith işinizi görecektir. Bu eşyalarla beraber Maiden Beloved Artifact'leri özellikle iyileştirme konusunda Kokomi'yi daha sağlam bir parti üyesi yapabilir.

Silah tarafındaki önerimiz ise The Everlasting Moonglow oldu. Bu silah Kokomi build tercihlerinin yanı sıra Barbara için de oldukça uygun bir seçim olabilir.

