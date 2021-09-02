Genshin Impact için 2.1 güncellemesi yayınlandı!
miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında bulunan, yeni nesil aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact için 2.1 güncellemesi yayınlandı.
miHoYo tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülen Genshin Impact için yeni Inazuma Adaları, yeni oynanabilir karakterler Raiden Shogun, Kujou Sara, Sangonomiya Kokomi ve Aloy'u, yeni ekipmanı, yeni sistemleri, yeni etkinlikleri, yeni görevleri ve daha fazlasını içeren 2.1 güncellemesini yayınladı.
Genshin Impact şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store üzerinden PC, App Store üzerinden iOS ve Google Play üzerinden Android için mevcut.
GENSHIN IMPACT 2.1 GÜNCELLEMESİ ÖNE ÇIKANLAR
- Yeni Adalar: 2.1 güncellemesinden sonra Inazuma bölgesinde Seirai Adası ve Watatsumi Adası olmak üzere iki yeni ada mevcut olacak.
- Yeni Sistem: Balık Tutma eklendi.
- Oltanızı getirin, yemi seçin, oltanızı atın, makarayı sarın ve işte büyük av!
- Yeni karakterler eklendi: Raiden Shogun, Kujou Sara, Sangonomiya Kokomi ve Aloy.
- Yeni silahlar: Engulfing Lightning, Everlasting Moonglow, Luxurious Sea-Lord ve The Catch.
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