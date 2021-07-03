Genshin Impact 2.0 Güncellemesinin Tarihi Açıklanmış Olabilir
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Genshin Impact 2.0 Güncellemesinin Tarihi Açıklanmış Olabilir

Genshin Impact 2.0 Güncellemesinin Tarihi Açıklanmış Olabilir
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Genshin Impact güncellemesi 2.0, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana gördüğü en büyük güncelleme olacak.

güncellemesi 2.0, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana gördüğü en büyük güncelleme olacak. Son zamanlarda yapılan birkaç sızıntı, görünüşe göre yeni yamanın çıkış tarihini ortaya çıkardı ve düşündüğümüzden daha yakın.

Genshin Impact

Genshin Impact, endüstrisinde son on ayda fırtınalar estirdi, ancak son güncellemeler topluluktan pek fazla değişiklik yaratmadı. Bannerların tekrar gösterimlerinde ve basit festival etkinliklerinde önemli bir artış, birçok oyuncunun şu soruyu sormasına neden oldu - dolgu güncellemeleri ne zaman sona erecek?

Oyunun geliştiricisi miHoYo, oyunun aniden gelen popülaritesi karşısında biraz şaşırdıklarını zaten açıklamıştı. Bununla birlikte, son birkaç haftadır ortalıkta dolaşan tüm sızıntılarla birlikte, hız kazandılar ve oyunun şimdiye kadar gördüğü en büyük güncellemeye doğru ilerliyor olabiliriz.

Genshin impact 2.0 Güncellemesi Tahmini Çıkış Tarihi

En güvenilir Genshin Impact sızıntıcılarından biri olan Sakuna'ya göre, güncelleme 2.0'ın çıkış tarihi 9 Temmuz olarak belirlendi. Popüler Wangsheng Cenaze Salonu anlaşmazlık kanalında yakın zamanda yayınlanan bir sızıntı aynı tarihi doğruladı. Ayrıca, video duyurusunun yaklaşık bir saat süreceğini ve bunun mutlak bir rekor olacağından bahsettiler.

Birkaç hafta önce, aynı Discord kanalında yapılan bir gönderi, güncelleme 2.0'da beş yeni karakter göreceğimizi ortaya koydu - Ayaka, Yoimiya, Sayu, ana karakter (elektro) ve adı bilinmeyen başka bir dört yıldızlı karakter. çıkmıyor ama oyuncular bunun Pyro kullanıcısı Tohma olmasını umuyor.

Kaynak: Turkmmo

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