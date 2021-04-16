Genlerimiz bize nasıl rehberlik yapabilir? Dr. Serkan Savaş, genler ve hastalıkların ilişkisini anlattı

Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Genetik yatkınlığın herkeste farklı olduğuna değinen Savaş, genlerin insan üzerindeki etkisi ve hastalıklara önceden tanı koymanın öneminden bahsetti.