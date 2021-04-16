Genlerimiz bize nasıl rehberlik yapabilir? Dr. Serkan Savaş, genler ve hastalıkların ilişkisini anlattı
Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Genetik yatkınlığın herkeste farklı olduğuna değinen Savaş, genlerin insan üzerindeki etkisi ve hastalıklara önceden tanı koymanın öneminden bahsetti.
Genlerin hastalıklara yatkınlığının herkeste farklı olduğunu söyleyen Serkan Savaş, genetik yatkınlığı yüksek olan kişilerin çeşitli hastalıklara daha hızlı yakalandığını ifade etti. Kişinin önceden hangi hastalığa yatkın olduğunun bulunmasının önemli olduğunun altını çizen Savaş, erken teşhis ile hastalığın risklerinden korunabileceğini kaydetti.