Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları ve Geniş Aile Komşu Kızı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Geniş Aile Komşu Kızı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Geniş Aile Komşu Kızı konusu, özeti ve Geniş Aile Komşu Kızı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Geniş Aile Komşu Kızı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Geniş Aile Komşu Kızı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Geniş Aile Komşu Kızı filmini izleyecek olanların merak ettiği Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir, Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları kimler ve Geniş Aile Komşu Kızı özeti gibi konuları inceliyoruz.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu ve bir o kadar da sorumsuz bir birey olan Cevahir'in ve onun yancısı konumundan bir türlü kurtulamayan Ulvi'nin yeni maceralarını konu ediniyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Cüneyt İnay

Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Ağustos 2019 Cuma

Senaryo: Cüneyt İnay