Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
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Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze töreninden detaylar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

23.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:02

Cenaze töreninden detaylar

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral için 'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
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