Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
Cenaze töreninden detaylar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
23.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:02
Cenaze töreninden detaylar
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor