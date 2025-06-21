YKS Öncesi Bursa'da Trafik Yoğunluğu Öğrencileri Zor Duruma Soktu

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Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi yaşanan trafik yoğunluğu, öğrenciler ve veliler için zorlu anlar yaşattı. Trafik ekipleri, sıkışıklığı çözmek için yoğun çaba sarf etti.

YKS öncesi trafik yoğunluğu öğrencilere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu, sınava girecek öğrenciler ve onları okullara ulaştırmaya çalışan velilere zor anlar yaşattı. Velilerin çoğu araçlarıyla okul civarlarına gelince yaşanan yoğunluk trafik ekiplerinin çabası sayesinde sıkıntı olmadan çözüme kavuşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine yönelen araçlar, özellikle okul çevrelerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Bazı veliler çocuklarını sınav yerine ulaştırmakta güçlük çekerken, kimi öğrenciler son dakikalarda koşarak sınav salonuna yetişmeye çalıştı.

Trafikte zamanla yarışan vatandaşlar, özellikle ana arterlerde ve okul bölgelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, sınav saatine kadar trafiği yönlendirmek ve öğrencilerin zamanında ulaşımını sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Tüm büyük okul çevrelerinde de hem motorlu hem de yaya trafik polisleri trafiği rahatlatmak için yoğun gayret sarf etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Genel
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