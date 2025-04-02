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Volkan Konak'ın Cenazesi Alkışlarla Karşılandı

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Karadenizli sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlarla getirildi. Sanatçı, KKTC'de konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Törene sanat camiasından birçok kişi katıldı.

Volkan Konak'ın cenazesi namazın kılınacağı alana alkışlarla getirildi

TRABZON - Karadenizli sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi.

KKTC'de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi. Konak'ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katılıyor.

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın Cenazesi Alkışlarla Karşılandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Genel
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