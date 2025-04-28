Ütü Yapan Kadının Başına Tavan Düştü

Ütü yapan kadının başına bir anda tavan düştü

İSTANBUL - Bağcılar'da Kiptaş konutlarında evinde ütü yapan Gülay Tunalı'nın bir anda başına tavan çöktü. Yaralanan Tunalı, "2-3 dakika önce torunum orada oyun oynuyordu. Torunum için çok korktum. Aynı dairede geçen yıl da yatak odasının tavanı çökmüştü" dedi.

Olay, Bağcılar KİPTAŞ konutları A-1 Blokta yaşandı. Oğuz Aydın'ın evinde misafir ettiği kayınvalidesi Gülay Tunalı ütü yaptığı sırada tavan üzerine düştü. Yaralanan kadın, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografi çekiminin ardından durumu şüpheli bulunan Tunalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde yatırıldı.

"Birden tavan bütün şekilde aşağı başıma düştü, çok kötü oldum"

Tedavisi devam eden Tunalı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Akşamüstü evdeydik. Ütü yapıyordum. Bir anda ses geldi. Deprem oluyor zannettim. Kötü oldum. Birden tavan bütün şekilde aşağı başıma düştü. Çok kötü oldum. Tavan başıma düşünce başım dönmeye başladı. Halsizlik oldu. Hemen beni hastaneye getirdiler. 2-3 dakika önce torunum orada oyun oynuyordu. Torunum için çok korktum. Bir sene önce de yatak odasının tavanı çökmüştü. Torunum yatağın yanında karyolada yatıyordu"

Dairede kiracı olarak oturan Oğuz Aydın ise moloz parçalarını gösterip "Allah daha beterinden korusun. 1,5 yaşındaki kızım İlay Bilge hep orada oyun oynuyordu. Tek tesellimiz ona zarar gelmemesi. Hala çok korkuyoruz" dedi.

"KİPTAŞ lüks firma dedik ama yanıldık"

İki yıldır sitede sıkıntı yaşadıklarını söyleyen dairenin sahibi Zuhal Tuhan da "Hiçbir şekilde memnun değilim. KİPTAŞ deyince lüks firma diye verdik ama yanıldık. Keşke olmasaydı" diye konuştu.