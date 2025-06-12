Üç Yaşındaki Yamaç, Saklıkent'te Taş Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen üç yaşındaki Yamaç Çetin, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayata veda etti. Cenazesi, anne ve babasının duygusal vedasıyla toprağa verildi.

Anne ve babadan en acı veda: Saklıkent'te başına taş düşen üç yaşındaki Yamaç, son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan ve iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 3 yaşındaki Yamaç Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne ve babanın oğullarının tabutuna dokunarak son vedası yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 9 Haziran günü öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle birlikte kanyonda gezen Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yamaç için Fethiye Merkez Ertuğrul Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Acılı anne Duygu Çetin ve baba İsmail Çetin ayakta durmakta güçlük çekerken uzun süre tabutun başında bekledi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından minik Yamaç, dualar eşliğinde Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Genel
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