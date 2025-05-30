Tünelde Koşan Ayı Sürücüleri Şaşırttı

Tünelde koşan ayı cep telefonu kamerasında

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir tünelde koşan ayı, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Torul ilçesi sınırlarında yer alan bir kara yolu tünelinde seyir halindeki vatandaşlar, karşılarında koşan bir ayıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Ayı, uzun süre tünelde koşarak araçların önünde ilerledi. O anlar araç içinden cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.