Trafikte Kavgalara Karşı Uzman Tavsiyesi: Araçtan Çıkmayın

Trafikteki kavgalara uzman tavsiyesi: "Araçtan çıkmayın"

Uzman Klinik Psikolog Metin Olataş: "Direksiyon başına geçtiğimizde farklı ruh haline bürünüyoruz"

İZMİR - Trafikte sürücü ve yayaların karıştığı kavgaların artmasıyla ilgili açıklama yapan Uzman Klinik Psikolog Metin Olataş, vatandaşların trafiğe çıktığında daha agresif bir hale büründüklerini söyleyerek, sakin olma yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Son dönemde gözlemlenen trafikte yaşanan kavgaların sayısında artış, meydana gelen olaylarda yaralanmalara kadar dönüşen olayları beraberinde getiriyor. Trafik kurallarına uyulmaması, hız sınırını aşma, şerit değiştirme kurallarına uyulmaması gibi davranışların yanı sıra sürücülerin stres seviyeleri de trafik kavgalarını tetikleyen önemli bir faktör haline geliyor. Bu olayların artış sebebinin trafiğe çıkıldığında daha agresif hale gelmemiz olduğuna vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Metin Olataş, sürücülerin daha sakin olmaları için kullanacağı yöntemler hakkında da tavsiyelerde bulundu.

"Herkes adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi"

Trafiğe çıktığında, vatandaşların daha agresif role büründüklerine değinen Uzman Klinik Psikolog Metin Olataş, "Yaşadığımız birçok psikolojik ve sosyal sorundan dolayı artık kimsenin kimseye tahammül edecek gücü kalmamış durumda. Herkes adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi dışarıda dolaşıyor. Özellikle de insanlar arabasına oturup direksiyon başına geçtiğinde farklı bir ruh haline bürünüyor. Önceleri, 90'lı yıllarda "trafik canavarı" görseli vardı. Şimdi ise hepimiz o canavar haline geldik. Normal hayatında sakin olan insanlar bile direksiyon başına geçtiğinde bir acele, bir koşturmaca, bir tahammülsüzlük haline giriyor ve normalde sakin karşılayabileceği şeylere karşı artık tahammülsüz olmaya başlıyor" dedi.

"Arabadan dışarı çıkmayın"

Metin Olataş, maruz kalınan bir trafik gerginliğinde sürücülerin haklı da olsa haksız da olsa araçtan inmemeleri gerektiğini söyledi. Olataş, "Lütfen arabadan dışarı çıkmayın. Siz tamamen haklı da olsanız, tamamen haksız da olsanız, lütfen arabanızı güvenli bir yere çekin. Kaçabiliyorsanız önce kaçın. Kaçamıyorsanız da yine güvenli bir yere arabanızı çekin. Kapılarınızı kilitleyin ve camlarınızı kaldırın. Dışarıdaki saldırgan uzaklaşana kadar ya da kolluk kuvvetleri gelene kadar asla dışarı çıkmayın. Çünkü şu an kimin hangi silahı taşıdığını, kimin hangi maddenin etkisi altında olduğunu ya da kimin sadece stres altında bile neler yapabileceğini bilemiyoruz. Bunları öngöremeyeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Diğer bir noktaya gelecek olursak; eğer biz de saldırganlaşmaya başlıyorsak, orada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Yani, olayın sıcaklığı geçtikten sonra aynada kendimize bakıp şöyle dememiz lazım: "Bugün böyle bir olay yaşadın ve böyle bir tepki verdin. Neden? Gerçekten tepkin oradaki hataya mıydı, yoksa başka bir şeyin yansıması mıydı? Yani, bardağı taşıran son damla o olay mıydı?" Her iki durumda da bu öz sorgulamayı yaptıktan sonra, eğer kendimde yolunda gitmeyen bir şeylerin farkına varmışsam, bu sefer kendimi sakinleştirecek yollar, yöntemler bulmam gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Sakinleştirici yöntemler kullanılmalı

Stres ve öfkeyle başa çıkabilmek için tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Olataş, "Ne yazık ki günümüzde ruh sağlığı hizmetleri oldukça pahalı hale geldiği için en azından kendi evimizde, kendi kendimize hafif meditatif çalışmalar yapabiliriz. Sakinleştirici yöntemler, nefes egzersizleri ve benzeri teknikleri kullanabiliriz. Eğer kendimize, kişisel gelişimimize ayıracak biraz vaktimiz ya da bütçemiz varsa, öfke kontrolü ve stresle başa çıkma konusunda bir uzmandan yardım almak da faydalı olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.