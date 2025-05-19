Tekirdağ-İstanbul Yolunda Tatil Dönüşü Yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul Yolunda Tatil Dönüşü Yoğunluğu
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19 Mayıs tatilinin hafta sonuyla birleştirilmesi sonucu Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilcilerin dönüşüyle yoğunluk oluştu. Özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için önlemler aldı.

Tekirdağ- İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ- İstanbul yolunda, 19 Mayıs tatilinin hafta sonuyla birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler yoğunluğa sebep oldu.

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka- Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler yer yer dur-kalk trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEFAİL AKÇATEPE - Genel
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