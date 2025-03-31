Taksim ve İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

Yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Vatandaşlar cadde boyunca gezerek, özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Turistler gezerek bayramın keyfini çıkarırken, yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

"İstanbul'u çok sevdik"

Rusya'dan Taksim'e gezmeye gelen Eldeniz Sefarov, "Rusya'dan gezmeye geldik. Azerbaycanlıyım. Burası çok güzel. Mescitleri geziyoruz. Her şey çok iyi. İstanbul'a daha önce gelmedim. Arkadaşım burada yaşıyor. İstanbul'u çok sevdik. Türkiye'yi nasıl sevmeyeyim" dedi.

"Taksim'e ilk defa geldik"

Bursa'dan gezmeye geldiğini söyleyen Selda Özer, "Gezmeye geldik. İlk defa geliyoruz. Bursa'dan geliyoruz. Orası da çok kalabalık, burası da. Aile ziyaretine gelmişken gezelim dedik" diye konuştu.

"Çok kalabalık"

Taksim'e arkadaşlarıyla buluşmak için geldiğini söyleyen Ahmet Eras, "Bayramın ikinci günü izinliyim. Buraya geldim. Arkadaşlarımla kahve içeceğiz. Hem metrolar hem Taksim Meydanı çok kalabalık. Çok yoğundu, zor gelebildim. Cihangir tarafına gideceğiz. Burası çok yoğun. Bu kadar beklemiyordum. Biraz daha sakin tarafa gideceğiz" ifadelerini kullandı.