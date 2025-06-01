Sivas'ta Muhtarlık İçin Yeniden Seçim Yapıldı

Sivas'ta Muhtarlık İçin Yeniden Seçim Yapıldı
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Sivas'ta Muhtarlık İçin Yeniden Seçim Yapıldı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde muhtar olarak seçilen İbrahim K.'nın yetkisi davanın sonuçlanmasının ardından alındı. Bu nedenle muhtarlık için yeniden yapılan seçimde Enver Güzel, 307 oy alarak yeni muhtar seçildi.

Sivas'ta muhtarlık için yeniden sandığa gidildi

SİVAS - Sivas'ta 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen, daha sonra sonuçlanan davası nedeniyle yetkisi alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi.

Sivas'ın Gürün ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçiminde muhtar olarak seçilen İbrahim K.'nın seçimden önce açılan davanın sonuçlanması sonrası yetkisi alındı. Sabıka kaydı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi. 4 adayın katıldığı seçimde oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. 2 sandıkta toplam 645 seçmen oy kullandı. Oyların 307'sini alan Enver Güzel, kesin olmayan sonuçlara göre yeni muhtar olarak seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Genel
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