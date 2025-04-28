Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddi Şekilde Kötüleşti

Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: "Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir"

İSTANBUL - Hastaneden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" denildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisine 13. gününde devam ediliyor. Hastaneden Önder'in sağlık durumuna ilişki açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder; bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.