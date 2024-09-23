Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay memleketi Muş'ta toprağa verildi

MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne naaşı getirilen şehit Abakay için cenaze namazı, öğle namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından kıldırılarak dua edildi. Şehit Abakay'ın naaşı, dualar ve gözyaşları arasında beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, şehidin ailesine Türk bayrağı teslim ederek başsağlığı diledi.

Şehidin silah arkadaşlarıyla telefonla görüntülü konuşan Alpay, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ayağınıza taşa değdirmesin. Bu ülkenin ve milletin başında çok büyük felaketler var. Ama bu alçakların sonunu getireceğiz. Milletimize tuzak kurmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Hepinizi alınlarınızdan öpüyoruz, muhabbetle kucaklıyoruz" dedi.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Ali Müfit Aydın, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.