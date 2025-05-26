Polis eşleri Derneği'nden eğitime destek etkinliği: "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor"

Polis eşleri Derneği'nden eğitime destek etkinliği: 'Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor'
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Polis eşleri Derneği'nden eğitime destek etkinliği: "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" Polis Eşleri Derneği, sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Polis eşleri Derneği'nden eğitime destek etkinliği: "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor"

ANKARA - Polis Eşleri Derneği, sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" sloganı ile 29-30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde bir etkinlik düzenleyecek.

1987 yılında kurulan ve 38 yıldır emniyet mensuplarının ve ailelerinin yanında yer alan Polis Eşleri Derneği, üniversite öğrenimi gören teşkilat mensubu çocuklarına burs desteği sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Güvenlik için çalışan ellerin, yardım için kenetlendiği etkinlikte, 81 ilin yöresel lezzetleri ve emniyet teşkilatının hanımlarının el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik, 29-30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde, Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesi Şehit Kübra Doğanay Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gönüllü katkıda bulunan katılımcıların katkılarıyla etkinlikten elde edilecek gelir, üniversitede öğrenim gören emniyet mensubu öğrencilerin burs fonuna aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Genel
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