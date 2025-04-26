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Pitbull Sahibine Ağızlıksız Köpeğini Saldığı İçin 6 Bin 923 TL Ceza

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Bakırköy'de, ağızlıksız pitbull cinsi köpeğini diğer hayvanların üzerine salan şahıs gözaltına alındı ve 6 bin 923 TL para cezası verildi. Olay sonrası 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Pitbull cinsi köpeğini diğer hayvanların üstüne salan sahibine 6 bin 923 TL para cezası

İSTANBUL - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren ve başka köpeklere saldırmasına neden olan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformlarında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir şahsın pitbull cinsi köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, köpeğin herhangi bir insana saldırmadığı ve zarar vermediği, olay yerinde bulunan köpeklerle kavga ettiği belirlendi. Öte yandan pitbull cinsi köpeğin saldırgan ve ağızlığının takılı olmadığı da tespit edildi.

Köpeğin sahibi B.T. polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. B.T. hakkında 5119 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 bin 923 idari para cezası uygulanarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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