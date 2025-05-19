Pendik'te oltaya köpek balığı takıldı

Pendik'te oltaya köpek balığı takıldı
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Pendik açıklarında balık tutan amatör balıkçıların oltasına yavru köpek balığı takıldı. Olta kopmalarının ardından hazırlanan özel ekipmanla yakalanan köpek balığı, yaşadığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Balık, zarar görmeden yeniden denize bırakıldı.

Pendik'te balıkçılara sürpriz: Oltaya köpek balığı takıldı

İSTANBUL - Pendik açıklarında balık tutan vatandaşın oltasına yavru köpek balığı takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, köpek balığı yeniden denize bırakıldı.

Pendik açıklarında sabah saatlerinde lüfer avına çıkan amatör balıkçılar, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Harun Kanatçı'nın oltasına yavru bir köpek balığı takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"'Jaws geliyor!' diye espri yaptık, gerçekten köpek balığı çıktı"

Lüfer avına çıktıkları sırada oltalarının art arda kopmasıyla durumu fark ettiklerini belirten Harun Kanatçı, durumu anlamak için çelik tel ve büyük kancalardan oluşan bir takım hazırladıklarını ve kısa süre sonra oltaya büyük bir balığın takıldığını söyledi. Kanatçı, yaşadıkları anı "Hatta o an videoda 'Jaws geliyor!' diye espri yaptık ama gerçekten köpek balığı çıktı" sözleriyle anlattı. Yıllardır balık avladığını ve Pendik'te ilk kez böyle bir durumla karşıladığını söyleyen Kanatçı, "Daha önce oltalarımız sık sık kopuyordu ama neyin kopardığını bilmiyorduk. Bu kez çelik tel kullanınca ne olduğunu görebildik" dedi.

Balığa zarar vermeden yeniden denize bıraktıklarını ifade eden Kanatçı, "Daha büyüklerinin de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazen olta elimizdeyken aniden kuvvetli bir çekiş oluyor ve kopuyor. Tabii elimizdeki takımlar bu boyutta balıklar için yeterli değil. İlerleyen günlerde daha sağlam takımlarla deneyeceğiz, belki daha büyüklerini de yakalarız. Bizim tek amacımız, doğayı gözlemlemek ve yaşananları belgelemek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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