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Papa Franciscus Anısına St. Antuan Kilisesi'nde Lokma Dağıtıldı

Papa Franciscus Anısına St. Antuan Kilisesi'nde Lokma Dağıtıldı
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Papa Franciscus'un vefatının ardından St. Antuan Kilisesi'nde anma etkinliği düzenlendi ve lokma dağıtıldı. Kiliseye gelen ziyaretçiler lokmaları alarak Papa'nın anısını yaşattı.

Papa Franciscus için St. Antuan Kilisesi'nde lokma dağıtıldı

İSTANBUL - Papa Franciscus'un vefatının ardından St. Antuan Kilisesi'nde lokma dağıtıldı.

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 88 yaşındaki Katolik Kilisesi'nin 266. lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Papa Franciscus'un için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti.

Papa Franciscus'un ölümünün ardından, İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde Papa'nın anısına lokma dağıtıldı. Kiliseye gelen yerli ve yabancı turistler, rahipler tarafından ikram edilen lokmaları alarak yedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel
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