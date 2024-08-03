Otomobilde yılan alarmı: Meraklı gözler arasında dakikalarca otomobilde yılan aradılar

Otomobilde yılan alarmı: Meraklı gözler arasında dakikalarca otomobilde yılan aradılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobilde yılan alarmı: Meraklı gözler arasında dakikalarca otomobilde yılan aradılar
Haber Videosu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin motoruna girdiği öne sürülen yılan ekipleri harekete geçirdi. Ancak araçta yılan bulunamadı.

Otomobilde yılan alarmı: Meraklı gözler arasında dakikalarca otomobilde yılan aradılar

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin motoruna girdiği öne sürülen yılan ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca araca girdiği söylenilen yılanı aradı ancak araçta yılan bulunamadı.

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 361. Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşların, 'araca yılan girdi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, dakikalarca 06 DS 7739 plakalı araçta görüldüğü söylenen yılanı aradı. O anda çevrede oluşan kalabalık ise çalışmaları pür dikkat izledi. Ekiplerin uğraşı sonuç vermedi, araçta yılan bulunamadı.

Olayı anlatan Gülderen Köprücü isimli vatandaş, "Araç sahibi siyah bir yılan gördüğünü söyledi. Bizde o esnada aracı kontrol ederken, kaputun altında yılanı gördük. Ama maalesef yakalayamadık ve durumu ekiplere bildirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

87 yaşındaki ünlü iş insanı gittiği hastaneden kaçırıldı! İşte o anlar
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı

İnan Kıraç'a ne oldu? Hastaneden kafa karıştıracak açıklama
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı

İBB'ye operasyon üstüne operasyon! Çok sayıda tutuklama
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.