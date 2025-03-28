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Minik Öğrencilerden Ailelerine Kanser Taraması Çağrısı

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Kırklareli'nde ilkokul öğrencileri, ailelerine kanserde erken teşhisi önemseyen mesajlar içeren balonlar dağıttı. Sağlık uzmanları, erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Minik ellerden anne ve babalarına kanser taraması için çağrı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ilkokul öğrencilerine dağıtılan balonlara ailelerine mesaj gönderildi.

Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce "Minik Ellerden Sağlığınız İçin Büyük Bir Mesaj Var Projesi" kapsamında Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine balon dağıtıldı.

Dağıtılan balonlarda "Sizin sağlığınız sevdiklerinizin mutluluğu. Ücretsiz kanser taramalarımız için en yakın sağlık kuruluşumuza davetlisiniz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı not kağıtları bulundu.

Daha sonra öğrenciler balonlarıyla ailelerine koştu. Notları alan aileler çocuklarına sarıldı.

Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Esra Yavuz, kanserde erken teşhissin önemine değinerek karşı sigaradan uzak durulması, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye önem gösterilmesi gerektiğini anlattı.

Yavuz, herkesi taramaya davet etti.

Velilerden Halil Başpınar ise erken teşhissin önemli olduğunu belirterek "Tüm vatandaşlar buna dikkat etmeli. Kanserin vücudumuzda nasıl etki edeceğini bizler bilemiyoruz. Umarım herkes bunun bilincine ulaşır ve en azından tarama yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Genel
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